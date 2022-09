Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 1. September 2022) : Mehr Infizierte trotz sinkender Sieben-Tage-Inzidenz

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt hat 188 Neuinfektionen registriert. Auf den Intensivstationen liegen vier Covid-19-Patienten. Alle Werte im Überblick.

1423 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 1. September 2022. Am Vortag lag der Wert mit 1300 niedriger. Seither wurden allerdings auch 188 neue Fälle bestätigt. Und 65 weitere Bürger gelten wieder als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) langsam weiter: Am Dienstag lag der Wert bei 359,7, am Mittwoch bei 355,1 und am Donnerstag bei 353,9. Der landesweite Durchschnitt wird derzeit mit 296,9 (Vortag: 301,2) und der Bundesschnitt mit 237,3 (Vortag: 243,7) beziffert.