Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 12. Mai 2022) : Mehr Infizierte, niedrigere Sieben-Tage-Inzidenz

17.540 Neuinfektionen sind dem Robert-Koch-Institut für NRW gemeldet worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Die Stadt meldet 279 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt aber weiter – wenn auch langsam. Die wichtigsten Werte im Überblick.

1820 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 12. Mai 2022. Damit sind mehr Bürger infiziert als noch an den Vortagen (1740 am Mittwoch, 1668 am Dienstag, 1688 am Montag). Vor einer Woche war der Wert hingegen höher (2109 am Donnerstag, 5. Mai).

Weiter meldet die Stadt den Nachweis von 279 positiven Corona-Fällen – weniger als am Vortag (387), etwas mehr als am Dienstag (267).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt aber kontinuierlich weiter. Am Mittwoch beziffert das Robert-Koch-Institut (RKI) diesen Wert mit 435,6 (Vortag: 463,3, Vorwoche: 472,5). Damit liegt die Vitusstadt weiter unter dem Landes- und dem Bundesschnitt. In ganz Deutschland sind den Angaben nach 502,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet worden (Vortag: 507,1) und in Nordrhein-Westfalen 467,6 (Vortag: 473,0). Mit einer Inzidenz von 907,0 weist der Kreis Heinsberg aktuell den höchsten Wert in NRW auf, und die Stadt Duisburg mit 260,1 den niedrigsten.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 15. Mai, 10.18 Uhr) vier Covid-19-Patienten in Mönchengladbach Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei der Patienten werden invasiv beatmet. 13 der laut Divi 82 Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet sind nicht belegt. Das entspricht 15,9 Prozent. Landesweit sind 11,8 Prozent (612 von 5195 Betten) der Gesamtkapazität frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 4,71 an. Am Vortag wurde der Wert mit 4,79 gemeldet, durch Nachmeldungen aber mittlerweile auf 5,88 korrigiert. Die Hospitalisierungsrate (auch „Hospitalisierungsinzidenz“ genannt) gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. Bundesweit sind das laut RKI derzeit 3,92 (Vortag: 3,9 gemeldet, auf 4,62 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 66.534 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 64.383 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 331 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)