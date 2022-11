Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 25. November 2022) Mehr Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 7,2 an. Am Vortag wurde der Wert mit 6,96 beziffert, durch Nachmeldungen aber auf 8,32 nach oben korrigiert. Der Bundesschnitt wird derzeit mit 6,17 (Vortag: 6,02 gemeldet, auf 6,91 korrigiert) beziffert.