Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Donnerstag, 27. Januar 2022) : Mehr als 3000 Mönchengladbacher sind infiziert

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die Sieben-Tage-Fallzahl in Mönchengladbach aktuell bei 1797. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldet weniger Neuinfektionen als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt, die Zahl der akut Infizierten aber steigt. Alle Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

362 neue Corona-Fälle hat die Stadt am Donnerstag, 27. Januar (Stand: 9.30 Uhr), gemeldet. Das sind weniger als an den beiden Vortagen (521 Neuinfektionen sind am Mittwoch und 401 am Dienstag übermittelt worden) und auch weniger als vor einer Woche (452 neue Fälle sind am Donnerstag, 20. Januar, gemeldet worden).

Aktuell sind laut städtischen Gesundheitsamt 3032 Bürger nachweislich mit Corona infiziert (Vortag: 2946). So viele waren es nie zuvor in fast zwei Jahren Pandemie-Geschehen.

Wie viele Mönchengladbacher in Quarantäne sind, kann die Stadt nach eigenen Angaben nicht beziffern. Grund ist die aktuell gültige Test- und Quarantäne-Verordnung, die auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger setzt. Welche Regeln gelten, erfahren Sie hier.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach sinkt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag auf 692,0 (Vortag: 782,5). Der bundesweite Durchschnitt liegt aktuell bei 1017,4 – also erstmals über der 1000er-Grenze. Den Landesschnitt beziffert das RKI mit 991,8. In NRW haben 27 Städte und Landkreise die 1000er-Marke ebenfalls geknackt. Spitzenreiter ist Solingen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1904,0.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Donnerstag, 27. Januar, 12.15 Uhr) 13 Covid-19-Patienten in Mönchengladbach intensivmedizinisch behandelt. Sechs davon werden invasiv beatmet. Von den laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) in Mönchengladbach sind aktuell neun frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Donnerstag tagesaktuell mit 4,07 an. Am Vortag war ein Wert von 3,91 gemeldet worden, der durch Nachmeldungen mittlerweile auf 4,83 korrigiert wurde. Der bundesweite Durchschnitt liegt laut RKI bei 4,64 (Vortag: 4,26 tagesaktuell gemeldet und mittlerweile auf 5,25 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind insgesamt 25.646 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 22.330 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 284 Bürger sind mit oder an Corona gestorben.

(capf)