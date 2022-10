Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 12. Oktober 2022) : Mehr als 2000 Mönchengladbacher mit Corona infiziert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt unter dem Landes- und dem Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt hat 310 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter, und auch die Zahl der hospitalisierten Covid-Patienten.

Die Corona-Zahlen steigen – bundesweit. In Mönchengladbach ist der Trend ebenfalls zu beobachten: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch, 12. Oktober, bei 634,1 (Vortag: 598,1). So hoch war der Wert zuletzt Ende Juni. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Der Bundesschnitt wird aktuell mit 799,9 (Vortag: 787,5) und der landesweite Durchschnitt mit 643,0 (Vortag: 614,8) angegeben.