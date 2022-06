Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 7. Juni 2022) : Mehr als 1000 Neuinfektionen über das Pfingstwochenende

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Dienstag nach Pfingsten minimal ab, bleibt aber knapp unter der 400er-Marke. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick.

1287 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 7. Juni 2022. Am vergangenen Freitag lag der Wert noch bei 1022 und vor einer Woche (am Dienstag, 31. Mai 2022) bei 751.