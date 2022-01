Pandemie in Mönchengladbach : OB Heinrichs: „Die Corona-Lage spitzt sich zu“

Mönchengladbach Die Stadt kann nicht mehr alle Kontaktpersonen von Infizierten anrufen und bittet deshalb um „Quarantäne in Eigenverantwortung“. Immer mehr Infektionen gibt es in Kitas und Schulen. Wie sich Bürger jetzt verhalten sollen.

220 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bis Dienstagmorgen, eine aktuelle Inzidenz von 664,7 und eine weitere Ausbreitung der Omikron-Variante – angesichts dieser Entwicklungen spricht die Stadtverwaltung nun von einem „deutlich gestiegenen Infektionsgeschehen“ in Mönchengladbach. Betroffen sind davon in hohem Maße auch Kitas und Schulen. Der städtische Fachbereich Kinder, Jugend und Familie meldete am Dienstagnachmittag einen Anteil von 17 Prozent an Gruppen, in denen es positive Corona-Testergebnisse gegeben hat. Am Montag seien 361 neu mit dem Coronavirus infizierte Schülerinnen und Schüler gemeldet worden. „Damit ist der Höchststand an tagesaktuell infizierten Schülerinnen und Schülern seit Ausbruch der Pandemie zu verzeichnen. Die Tendenz ist steigend. Allerdings musste bislang keine komplette Schulklasse in Quarantäne“, teilte die Stadt am Dienstag mit.