Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 24. August 2022) : Knapp 1500 Infizierte in der Stadt

Knapp 1500 Infizierte in der Stadt

Die Stadt Herne weist in NRW die höchste Sieben-Tage-Inzidenz auf – und der Kreis Mettmann die niedrigste. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Die Stadt meldet 265 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Die wichtigsten Werte zur Lage in Mönchengladbach im Überblick.

1489 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 24. August 2022. Am Vortag lag der Wert bei 1424. Seither sind aber 265 Neuinfektionen registriert worden. Und 200 weitere Personen gelten nun nicht mehr als infektiös.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Vitusstadt gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit mit 381,6 an (Vortag: 413,2). Der landesweite Durchschnitt liegt bei 357,1 (Vortag: 365,0) und der Bundesschnitt bei 275,3 (Vortag: 288,5).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 24. August 2022, 12.18 Uhr) drei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei der Patienten werden invasiv beatmet. Acht der laut Divi derzeit 77 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind nicht belegt. Das entspricht 10,4 Prozent. Landesweit sind noch 12,6 Prozent der Intensivbetten (633 von 5016) frei.

Die Werte für die Hospitalisierungsrate in NRW hat das RKI am Mittwoch bisher nicht aktualisiert. Am Dienstag lag der Wert den Angaben zufolge bei 5,32.