Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 16. Juli 2021) : Keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach liegt derzeit bei 6,1. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht. Die Zahl der aktuell infizierten Personen bleibt gleich, die Zahl der Menschen in Quarantäne steigt an.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldet am Freitagmorgen (Stand: 9 Uhr), dass keine neuen Nachweise mit dem Coronavirus verzeichnet wurden. Damit bleibt die Zahl der aktuell infizierten Bürger bei 29. Die Zahl der in Quarantäne befindlichen Personen steigt hingegen auf 40. Am Vortag waren es noch 32.