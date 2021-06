Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 29. Juni 2021) : Keine Neuinfektion, Inzidenz fast bei Null

Am Dienstag vermeldet das Gesundheitsamt keine Neuinfektionen in Mönchengladbach. Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Am Dienstag vermeldet das Gesundheitsamt keine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Nur noch wenige Menschen in der Stadt sind infiziert.

Am Dienstag (Stand: 8 Uhr) verzeichnet das Gesundheitsamt der Stadt keine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Mönchengladbach. Damit sind aktuell noch 36 Menschen in der Stadt mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit September 2020.

Dennoch erhöht sich laut Meldung der Stadt die Zahl der seit März 2020 gemeldeten Fälle um zwei auf nun 10.990 (Vortag: 10.988). Das Gesundheitsamt habe zwei Infektionen von Mönchengladbachern aus dem Oktober 2020 und dem Januar 2021, die der Verwaltung bisher nicht bekannt waren, an das Robert-Koch-Institut nachgemeldet.

Diese Fälle hätten aber keinen Einfluss auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Diese ist am Dienstag auf einen Wert von 1,9 gesunken, am Vortag hatte der Wert bei 3,1 gelegen. Aktuell befinden sich 185 (Vortag: 207) Personen in Quarantäne.

Nach Meldung der Stadt befindet sich weiterhin kein Mönchengladbacher Covid-Patient in einem Krankenhaus.