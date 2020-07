Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 20. Juli) : Keine neuen positiven Nachweise am Montag

In Mönchengladbach gab es am Montag, 20. Juli, keine neuen Nachweise einer Corona-Infektion. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach In Mönchengladbach gibt es am Montag, 20. Juli, (Stand: 8 Uhr) noch 47 nachgewiesene, akute Corona-Infektionen. Am Vortag waren noch zwei Mönchengladbacher mehr mit dem Virus infiziert.

Im Vergleich zu Sonntag gibt es nach Angaben des Gesundheitsamts der Stadt Mönchengladbach keinen neuen positiven Nachweis.

Seit März wurde das Virus demnach bei 744 Personen nachgewiesen. Davon sind 656 Personen wieder gesund. Das sind zwei mehr als noch am Sonntag.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt laut Mitteilung der Stadt bei 10.572 (Vortag: 10.526). In Quarantäne sind am Montag drei Personen weniger, insgesamt also 251. Davon werden drei im Krankenhaus behandelt.

Neu angesteckt haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 9,9 Personen.

(RP/are)