Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 28. Juli) : Kein neuer positiver Nachweis

Am Dienstag, 28. Juli, gibt es keinen neuen positiven Nachweis in Mönchengladbach. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach 49 akut mit dem Coronavirus infizierte Mönchengladbacher verzeichnet die Stadt am Dienstag, 28. Juli (Stand: 8 Uhr). Am Montag waren es noch 53 Personen. Im Vergleich zum Vortag gab es keinen neuen positiven Nachweis am Dienstag.

Seit März sind demnach 772 Mönchengladbacher (Vortag: 772) positiv auf das Virus getestet worden. Davon sind 679 Personen (Vortag 675) inzwischen wieder gesund. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei 11.160 (Vortag: 10.997).

Aktuell befinden sich laut Mitteilung der Stadt 211 Personen (Vortag: 209) in Quarantäne. Davon werden zwei im Krankenhaus behandelt.

Der Wert der Neuinfektionen der jüngsten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt bei 9,6.

(RP)