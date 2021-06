Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 20. Juni 2021) : Inzidenz wieder etwas gestiegen

Mönchengladbach Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in der Stadt hat sich im Laufe von anderthalb Wochen etwa halbiert. Die Inzidenz stieg bis Sonntagmorgen wieder etwas an. Interessant ist ein Vergleich mit der Situation vor einem Jahr.

Die Zahl der Mönchengladbacher, die nach Kenntnis des Gesundheitsamtes derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind, wurde am Sonntagmorgen auf 85 beziffert. Vor neun Tagen, am 11. Juni, waren es 172 gewesen, geringfügig mehr als doppelt so viele also. Erheblich zurückgegangen ist seit Freitag auch die Zahl der Mönchengladbacher, die unter Quarantäne stehen: von 598 am Freitag auf 509 am Sonntagmorgen. Seit Freitag registrierte das Gesundheitsamt acht Neuinfektionen. Die Inzidenz stieg von 13,4 am Freitag auf 14,6 am Sonntagmorgen.