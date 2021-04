Corona-Zahlen in Mönchengladbach für Karfreitag, 2. April 2021 : 6000 Impftermine für Astrazeneca, Testpflicht nach Ostern

Shoppen im stationären Handel ist ab Dienstag bis auf wenige Ausnahmen nur noch mit negativem Corona-Schnelltest möglich. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach An Karfreitag lag die Inzidenz am vierten Tag in Folge in Mönchengladbach über 100. Bürger müssen sich ab Dienstag, 6. April, deshalb auf die erweiterte Testpflicht etwa beim Shoppen einstellen. Für Über-60-Jährige werden am Osterwochenende Impftermine vergeben für Astrazeneca.

Die Sieben-Tage Inzidenz in Mönchengladbach lag an Karfreitag nach Berechnungen des Robert-Koch-Insituts bei 108,0. Das teilte die Stadt mit. Das Gesundheitsamt meldete insgesamt 61 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Die Zahl der akut Infizierten lag bei 595.

Seit März 2020 wurde das Virus damit bei 8427 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 7623 Personen nicht mehr infektiös. Am Freitag befanden sich 2304 Personen in Quarantäne, davon wurden 29 im Krankenhaus behandelt. Laut Divi-Intensivregister waren 76 Betten auf den Intensivstationen am Freitag belegt, 18 waren frei. Zehn Covid-Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, sieben davon wurden invasiv beatmet.

Das Osterwochenende in Mönchengladbach wird kurzfristig zu einem Testfall, wie der Impfstoff des Herstellers Astrazeneca noch angenommen wird in der Bevölkerung. Denn das Land hat der Stadt 6000 Impfdosen angekündigt, weshalb Bürger über 60 Jahre, für die der Impfstoff weiter verwendet werden darf, von Ostersamstag, 3. April, 8 Uhr, bis einschließlich Ostermontag, 5. April, einen Termin zur Impfung im Impfzentrum im Nordpark vereinbaren können. Nach Angaben der Stadt fallen rund 56.000 Bürger unter diese Regelung, es können also längst nicht alle geimpft werden. Die Terminbuchung ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) online über www.116117.de oder telefonisch unter 0800 11611701 möglich.

Normalerweise würde bei einer anhaltenden Inzidenz über dem Wert 100 die Notbremse greifen, die Stadt hat sich aber mit dem Land NRW darauf verständigt, die Testoption zu nutzen. Wenn das Land dies öffentlich bekannt gemacht hat, will das Rathaus anschließend die Allgemeinverfügung veröffentlichen. Die soll dann ab Dienstag, 6. April gelten.

Dann gilt etwa, dass Geschäfte, Dienstleister und Institutionen des öffentlichen Lebens, bei denen seit dem 8. März Lockerungen gelten, trotz Notbremse nicht wieder schließen müssen. Sie dürfen Kunden und Besucher einlassen, wenn diese einen aktuellen negativen Schnelltest einer anerkannten Teststelle vorlegen können. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein, Selbsttests werden nicht anerkannt. Die Testpflicht gilt übrigens auch für Menschen, die bereits gegen Covid-19 geimpft sind.

Von der Verpflichtung zum negativen Schnelltest ausgenommen sind Einrichtungen, die schon vor dem 8. März öffnen durften, etwa Friseure, medizinische und kosmetische Fußpflege. Die Testpflicht gilt außerdem weiter nicht etwa für Supermärkte, Drogerien und Blumenläden. Eine weitere Ausnahme gilt für den Tiergarten Odenkirchen: Weil nur die Außenanlagen geöffnet sind, brauchen Besucher auch dort keinen Schnelltest, wohl aber einen vorab gebuchten Termin für den Besuch.

Dennoch müssen sich Bürger auf verschärfte Kontaktbeschränkungen einrichten. Ab Dienstag sind Treffen im öffentlichen Raum mit höchstens einer Person aus einem anderen Hausstand möglich. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Paare, unabhängig von den Wohnverhältnissen, gelten als ein Hausstand. Für die Ostertage (1.-5. April) gelten nach wie vor die Regelungen wie bei einer Wocheninzidenz von 50 bis 100, also zwei Hausstände mit insgesamt maximal fünf Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

(angr)