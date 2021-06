Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Samstag, 5. Juni 2021) : Inzidenz sinkt weiter und erlaubt Lockerungen ab Montag

Mönchengladbach Der Trend der vergangenen Tage hat sich bis Samstagmorgen in Mönchengladbach fortgesetzt. Die Corona-Inzidenz ist weiter gesunken, ab Montag fallen einige Schutzmaßnahmen weg.

Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Morgen sechs weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach den für Lockerungen oder Verschärfungen der Schutz-Regeln maßgeblichen Berechnungen des Robert-Koch-Instituts auf 21,8 (Vortag: 24,5). Ähnlich niedrige Werte gabes in der Stadt zuletzt im Oktober 2020.

Weil die Inzidenz in Mönchengladbach damit den fünften Werktag in Folge unter 50 liegt, können ab Montag, 7. Juni, die Regeln der Inzidenzstufe zwei gelten. Kostenpflichtiger Inhalt Das erlaubt in Mönchengladbach weitere Lockerungen zum Beispiel in der Gastronomie, im Sport und bei den Kontaktbeschränkungen. Das hatte sich angesichts seit Tagen niedriger Inzidenzen bereits am Freitag abgezeichnet, da die Lockerungen gemäß einer bereits Ende Mai erlassenen Verordnung des Landes nach einem Stufenplan erfolgen.