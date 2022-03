Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 8. März 2022) : Wochen-Inzidenz und Infizierten-Zahl steigen weiter

Mönchengladbach Landesweit werden höhere Corona-Zahlen gemeldet. Auch das Gesundheitsamt in Mönchengladbach registriert zunehmend neue Fälle. Die wichtigsten Werte im Überblick.

2677 Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 8. März. Am Vortag wurden noch 2482 akute Fälle gezählt.

Auch in Mönchengladbach werden wieder mehr positive Fälle registriert. Am Dienstag meldet die Stadt 449 Neuinfektionen (Vortag: 403). Das sind viele Fälle, wenn man den Wert mit den Zahlen von vor einer Woche (201 neue Fälle, gemeldet am Dienstag, 1. März) oder zwei Wochen (162 neue Fälle, gemeldet am Dienstag, 22. Februar) vergleicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt derweil auf 813,0 (Vortag: 752,1), bleibt damit aber unter dem Landes- und Bundesschnitt.

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Dienstag, 8. März, 11.15 Uhr) elf Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Fünf davon werden invasiv beatmet. Zwölf der laut Divi 79 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) sind frei. Das entspricht 15,2 Prozent der Kapazitäten. Landesweit sind aktuell 680 von 5279 Intensivbetten (also 12,9 Prozent) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für Dienstag, 8. März, weist das RKI bisher nicht aus. Am Montag, 7. März, lag der Wert für NRW den Angaben nach bei 5,84 und der bundesweite Schnitt bei 6,06. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) weist den Wert für NRW am Dienstag mit 6,17 aus. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus eingeliefert (also „hospitalisiert“) wurden.