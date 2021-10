Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Samstag/ Sonntag, 2./ 3. Oktober 2021) : 85 Neuinfektionen am Wochenende

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 231 Corona-Fälle bestätigt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Die Inzidenz in Mönchengladbach steigt weiter. Nur drei Städte in NRW weisen inzwischen höhere Werte als Mönchengladbach auf. Auf den Intensivstationen in der Stadt werden nach wie vor sieben Covid-19-Patienten behandelt.

411 Personen sind in Mönchengladbach aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Sonntagmorgen, 3. Oktober (Stand: 9 Uhr). Über das Wochenende sind demnach 85 Neuinfektionen bestätigt worden. Vergangenes Wochenende waren es 88 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt weiter leicht an. Am Sonntag liegt der Wert bei 89,0 – am Freitag wies die Stadt noch eine Inzidenz von 84 aus und vor einer Woche (26. September) einen Wert von 75,5. Aktuell hat Mönchengladbach die vierthöchste Inzidenz in NRW. Der Landesschnitt liegt bei 53,8 und der bundesweite Durchschnitt bei 64,2.

In Quarantäne befinden sich in Mönchengladbach derzeit 509 Menschen (Freitag: 443). Laut Divi-Intensivregister liegen aktuell (Stand: Sonntag, 3. Oktober, 12.15 Uhr) sieben Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen Gladbacher Kliniken. Dieser Wert ist seit einer Woche gleichbleibend hoch. Einer dieser Patienten wird invasiv beatmet. Sechs der insgesamt 83 Intensivbetten sind demnach noch frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind 13.706 Corona-Fälle in Mönchengladbach bestätigt worden. 13.056 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 239 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

(RP)