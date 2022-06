Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 1. Juni 2022) : 522 Neuinfektionen – Inzidenz steigt wieder

Bundesweit sind laut Robert-Koch-Institut 54.957 Corona-Fälle neu registriert worden – 12.489 davon in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Zahl der nachweislich infizierten Mönchengladbacher steigt weiter – gleiches gilt für die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf die Bürger. Die Werte im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

829 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 1. Juni 2022. Am Vortag lag der Wert noch bei 751 und am Montag (also vor zwei Tagen) bei 695 – nachdem der Wert über das Wochenende (am Freitag lag dieser bei 1059) rapide gesunken war.

Weiter meldet die Stadt am Mittwoch den Nachweis von 522 Neuinfektionen. Am Vortag sind 511 und am Montag 499 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Zum Vergleich: Für das Wochenende waren es gerade einmal 560 registrierte Neuinfektionen.

Die steigenden Zahlen haben direkte Auswirkungen auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert für Mönchengladbach aktuell mit 222,6 an (Vortag: 208,7, Montag: 208,3). Der bundesweite Durchschnitt liegt derzeit bei 207,0 (Vortag: 201,7, Montag: 189,0) und der Landesschnitt bei 220,9 (Vortag: 213,6, Montag: 202,7). Heißt: Dass aktuell wieder mehr Neuinfektionen registriert werden, ist ein Trend, der in ganz Deutschland zu beobachten ist.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 1. Juni, 11.18 Uhr) in Mönchengladbacher Krankenhäusern zwei Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, die auch beide invasiv beatmet werden. Neun der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht elf Prozent. Landesweit sind 623 der 5056 Intensivbetten (12,3 Prozent) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 2,16 an. Am Vortag wurde der Wert mit 1,95 gemeldet, durch Nachmeldungen aber nachträglich auf 2,52 korrigiert. Die bundesweite Hospitalisierungsrate liegt laut RKI aktuell bei 1,82 (Vortag: 1,74 gemeldet, auf 2,18 korrigiert).

Lesen Sie auch Daten aus Mönchengladbach : So beeinflusst Corona Gewohnheiten der Patienten

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 72.002 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 70.840 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 333 Bürger sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)