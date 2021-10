Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 25. Oktober 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt sprunghaft an

231 Corona-Fälle sind in den vergangenen sieben Tagen in Mönchengladbach nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Seit einigen Tagen steigen bundesweit die Corona-Fallzahlen. Auch in Mönchengladbach ist das zu beobachten. Die Inzidenz liegt mittlerweile bei 89. Allerdings sind die Intensivstationen nicht übermäßig belegt.

44 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen, 25. Oktober 2021 (Stand: 10 Uhr). Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten in Mönchengladbach auf 409 (Vortag: 377). Zudem gibt es mehr Quarantäne-Fälle: Am Wochenende waren noch 474 Personen in Isolation, am Montag sind es 512.