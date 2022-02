Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 7. Februar 2022) : Inzidenz sprunghaft gestiegen

Mönchengladbach Einige Hundert Neuinfektionen haben dazu beigetragen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach zu Wochenbeginn erheblich zugelegt hat. Ein Überblick.

711 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind dem städtischen Gesundheitsamt bis Montag, 8.30 Uhr, bekannt geworden. Am Vortag hatte es für das gesamte Wochenende 1156 Neuinfektionen gemeldet.

Diese neuen Ansteckungen haben dazu beigetragen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt am Montag einen neuen Höchstwert erreicht hat: 980,1. Am Vortag hatte der Wert noch 781,8 betragen. Allerdings liegt Mönchengladbach damit weiter erheblich unter dem NRW-Durchschnitt, den das Landeszentrum Gesundheit (LZG) mit 1444,3 angibt, und unter dem Bundesdurchschnitt von 1426 (laut Robert-Koch-Institut). Mönchengladbachs Nachbarn laut LZG: Krefeld: 1486; Kreis Viersen: 1117,5; Kreis Neuss: 844,5; Kreis Heinsberg: 1148,7.