Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 12. April) : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 110,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag erneut über 100. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt eine Woche vor Start des Modellregion-Projekts den zweiten Tag über der 100er-Marke. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach zählte 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

In Mönchengladbach waren am Montag, 12. April, insgesamt 576 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnete eine Woche vor dem Projektstart zur Modellkommune 31 neue positiven Nachweise. Voraussetzung dafür, dass das Projekt starten kann, ist eine stabile Inzidenz unter 100 zu Projektbeginn. Am Montag lag die Inzidenz bei 110,3.