Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 23. August) : Inzidenz steigt rasant an – auf nun 156,7

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Mönchengladbach seit Pandemiebeginn liegt bei über 12.000. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Die Zahl der Infizierten in Mönchengladbach steigt wieder an. Dieser Trend ist landesweit zu erkennen. Die vierte Welle kommt früher als die zweite Welle im vergangenen Winter.

99 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen (Stand: 8 Uhr) für Mönchengladbach. Damit steigt die Zahl der aktuell Inifzierten auf 685. In den vergangenen sieben Tagen sind in der Stadt insgesamt 409 Corona-Fälle bekannt geworden.

Die Inzidenz steigt am Montag auf 156,7, nachdem der Wert bereits von Freitag auf Sonntag einen Sprung um 45 Prozentpunkte gemacht hat (von 801 auf 125,3).

Mönchengladbach ist bundesweit die Kommune mit der vierthöchsten Inzidenz. Auch die drei Städte mit einer höheren Inzidenz (namentlich: Bielefeld, Solingen und Leverkusen) befinden sich in NRW. Der Landesschnitt der Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 103,3. Der Durchschnittswert im Bund ist 56,4.

Nach Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts steht eine vierte Welle in Deutschland bevor. Die rapide steigenden Zahlen in NRW sprechen ebenfalls dafür. Bemerkenswert ist, dass die zweite Welle in Mönchengladbach im Oktober begonnen hat. Dieses Jahr beginnt die Infektionswelle früher.

Aber: In Mönchengladbach werden aktuell nur zwei Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation der hiesigen Krankenhäuser behandelt. Das geht aus der Meldung des Divi-Intensivregisters (Stand: 9 Uhr) hervor. Keiner der beiden Patienten muss invasiv beatmet werden. 17 der insgesamt 83 Intensivbetten sind frei.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind in Mönchengladbach insgesamt 12.005 Corona-Fälle bestätigt worden. 11.087 Personen gelten als genesen, 233 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Aktuell befinden sich 801 Personen in Mönchengladbach in Quarantäne.

(RP)