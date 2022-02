Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 9. Februar 2022) : Inzidenz ist kräftig gefallen

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwochmorgen eine geringere Zahl von Neuinfektionen in den letzten Tagen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz gleicht einer Achterbahnfahrt: Nachdem sie am Dienstag einen Satz nach oben über die 1100er-Marke gemacht hat, ist sie bis Mittwochmorgen wieder stark gesunken. Ein Überblick.

So wenige Neuinfektionen wie am Mittwochmorgen hat das Mönchengladbacher Gesundheitsamt seit mehr als zwei Wochen nicht mehr an einem Tag gemeldet: 242. Am Dienstag waren es noch 619 gewesen. In den vergangenen beiden Wochen waren es oft mehr als 300 pro Tag, mitunter sogar über 800.