Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 12. Dezember 2021) : Mehr invasiv beatmete Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

In den Mönchengladbacher Krankenhäusern werden zwölf der 17 intensivmedizinisch versorgten Corona-Patienten invasiv beatmet. (Symbolbild) Foto: dpa/Gianni Schicchi

Mönchengladbach 199 Neuinfektionen meldet die Stadt für das Wochenende, zeitgleich sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter ab. Auf den Intensivstationen werden zwölf Corona-Patienten invasiv beatmet. Die Zahlen im Überblick.

1049 akute Corona-Fälle sind nach Angaben des städtischen Gesundheitsamtes in Mönchengladbach derzeit nachgewiesen. Das geht aus einer Meldung von Sonntag, 12. Dezember, mit Stand 9 Uhr hervor. Für das Wochenende meldet die Stadt 199 Neuinfektionen. Das sind 16 mehr als am vergangenen Wochenende (183 Neuinfektionen). Weiter meldet die Stadt aktuell 1197 Quarantäne-Fälle, nachdem es am Freitag noch 1305 waren.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach aktuell bei 94,4. Der Wert sinkt also erstmals seit mehr als einen Monat unter die 100er-Marke. Den Angaben zufolge sind in den vergangen sieben Tagen 245 Corona-Fälle in Mönchengladbach nachgewiesen worden – und damit nur 46 mehr, als allein am Sonntag durch die Stadt gemeldet wurden.

Rein rechnerisch ergibt die vom RKI angegebene Zahl von 245 Infektionen innerhalb einer Woche bei 259.665 Einwohnern die vom RKI angegebene Inzidenz von 94,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Allerdings hat das Gesundheitsamt Mönchengladbach in den vergangenen sieben Tagen (von Montag, 5. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember) in ihrem täglichen Corona-Status insgesamt 652 Neuinfektionen gemeldet. Das ergibt rein rechnerisch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 251,1 – und damit einen Wert, der mehr als doppelt so hoch ist wie jener, den das RKI aktuell angibt.

Anzumerken ist dabei, dass das Meldedatum nicht gleich mit dem Erkrankungsdatum ist. Eine Corona-Infektion kann an einem Tag gemeldet werden, aber schon einige Tage zurückliegen. Außerdem hängt die vom RKI gemeldete Inzidenz von der Übermittlung der Corona-Fälle durch die Gesundheitsämter ab. Heißt: Fällt die Übermittlung der Neuinfektionen an das RKI verzögert aus, gibt das Institut eine geringere Inzidenz aus, als eigentlich vorherrscht.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz wird routinemäßig nachträglich korrigiert, weil es Nachmeldungen gibt. Aktuell gibt das RKI den Wert für NRW mit 4,88 an. Vor einer Woche, am Sonntag, 5. Dezember, lag der tagesaktuell gemeldete Wert bei 4,07. Mittlerweile aber ist die Hospitalisierungsrate für diesen Tag auf 6,32 aktualisiert worden.

Laut Divi-Intensivregister werden in Mönchengladbach aktuell (Stand: Sonntag, 12. Dezember, 13.15 Uhr) 17 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Davon werden zwölf invasiv beatmet. Das sind mehr als noch am Freitag, als die Zahl der intubierten Covid-19-Intensivpatienten in den hiesigen Klinken bei neun lag – obwohl an dem Tag sogar mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation lagen, nämlich 19.

Vier der aktuell 80 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in Mönchengladbach sind nach Angaben des Divi-Intensivregisters frei. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Betten liegt bei 21,3 Prozent.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind nach Angaben der Stadt 18.023 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. 16.714 Personen gelten als nicht mehr infektiös, 260 Menschen sind mit oder an Corona gestorben.

