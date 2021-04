Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Donnerstag, 29. April) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt wieder unter 150

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist nach zwei Tagen wieder unter 150 gefallen. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Donnerstag bei 66.

Laut Gesundheitsamt der Stadt waren am Donnerstag, 29. April, 868 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. 66 Neuinfektionen sind seit dem Vortag hinzugekommen. Das wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz in der Vitusstadt aus. Diese sank auf 137,5, nachdem sie bereits zwei Tage über 150 lag. Einschränkungen wären ab dem dritten Tag in Folge über 150 erfolgt.