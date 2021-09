Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 1. September) : Inzidenz in Mönchengladbach sinkt deutlich ab

Inzidenz in Mönchengladbach sinkt deutlich ab

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 331 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Bein

Mönchengladbach Der Sieben-Tage-Wert nähert sich dem Landesdurchschnitt an, obwohl die Zahl der Infizierten weiter ansteigt. Die aktuellen Corona-Zahlen im Überblick.

865 Personen in Mönchengladbach sind nach Angaben des städtischen Gesundheitsamts aktuell mit Sars-Cov-2 infiziert. Am Mittwochmorgen (Stand: 8 Uhr) meldet die Stadt 55 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil auf 127,5. Am Vortag lag der Wert noch bei 152,5. Die Inzidenz in Mönchengladbach nähert sich damit allmählich dem Landesdurchschnitt an, der aktuell bei 120,3 liegt. Die bundesweite Inzidenz ist 75,7.