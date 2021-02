Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 11. Februar) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 36,4

Corona in Mönchengladbach (Donnerstag, 11. Februar)

Das städtische Gesundheitsamt registrierte am Donnerstag 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach 16 neue Corona-Infektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 11. Februar, in Mönchengladbach verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich unterdessen der nächsten Marke.

Ein weiterer Mönchengladbacher ist im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Patient (Jahrgang 1954) starb im Krankenhaus. Vorerkrankungen waren nicht bekannt. Seit Beginn der Pandemie verstarben 179 Menschen mit oder an Covid-19 in Mönchengladbach .

642 (Vortag: 653) Personen in Mönchengladbach waren am Donnerstag, 16. Februar, noch mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete 16 neue positive Nachweise.

Seit März wurde das Virus bei 7238 (Vortag: 7222) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 6417 (Vortag: 6391) Personen bereits genesen. 1677 (Vortag: 1692) Personen waren am Vormittag in Quarantäne, davon wurden 53 im Krankenhaus behandelt. 16 Covid-19-Patienten waren am Donnerstagvormittag laut Divi-Intensivregister zur Behandlung auf den Mönchengladbacher Intensivstationen, vier davon unter invasiver Beatmung. Zwölf Betten waren demnach noch frei.