Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (12. Februar 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter Schwellenwert 35

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach In Mönchengladbach haben sich in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner nur noch 33,3 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Niedriger lag der Wert zuletzt am 14. Oktober des vergangenen Jahres. Es gab am Freitag aber auch 15 Neuinfektionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell sind laut Gesundheitsamt der Stadt 597 (Vortag: 642) Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Seit März wurde das Virus bei 7253 (Vortag: 7238) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 6477 (Vortag: 6417) Personen bereits genesen. Aktuell befinden sich 1606 (Vortag: 1677) Personen in Quarantäne, davon werden 48 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister wurden am Freitagmorgen 16 Covid-19-Patienten auf Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt, vier davon wurden invasiv beatmet. Elf Intensivbetten waren am Freitagmorgen noch frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil auf 33,3 weiter gesunken und Kostenpflichtiger Inhalt liegt damit am sechsten Tag in Folge unter dem Schwellenwert 50 und zum ersten Mal seit knapp vier Monaten unter dem Wert von 35.

(RP)