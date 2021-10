Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 18.10.2021) : Sieben-Tage-Inzidenz stagniert

Die Sieben-Tage-Inzidenz war Montagmorgen in Mönchengladbach immer noch über dem Landesdurchschnitt. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mönchengladbach Angesichts einer geringen Zahl von Neuinfektionen haben sich bis Montagmorgen die Corona-Indikatoren in der Stadt nur geringfügig verändert. Und das bedeutet auch: Mönchengladbach liegt immer noch weit über dem Landesdurchschnitt.

Von Sonntag bis Montagmorgen sind dem Gesundheitsamt der Stadt nur drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mönchengladbach bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank geringfügig von 73,6 am Sonntag auf 73,2 am Montag. Dieser Wert ist immer noch relativ hoch, bezifferte doch das Landeszentrum Gesundheit den Durchschnittswert für Nordrhein-Westfalen auf 48,5.