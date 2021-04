Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 6. April) : Sieben-Tage-Inzidenz fällt unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Mönchengladbach wieder unter 100 gefallen, teilt die Stadt am Dienstag, 6. April, mit. Foto: dpa/Kira Hofmann

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach hat am Dienstag, 6. April, wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 gemeldet. Nach dem langen Osterwochenende wurden nur wenige Neuinfektionen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist am Dienstag wieder unter die 100er-Marke gefallen. Lediglich sieben Neuinfektionen brachten die Inzidenz auf einen Wert von 91,6, wie die Stadt mitteilte. Die geringe Zahl der Neuinfektionen kann allerdings auch mit den Feiertagen zusammenhängen. Darauf weist auch das Robert-Koch-Institut hin, das die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet. Durch die Feiertage seien eventuell weniger Tests durchgeführt worden, etwa weil weniger Bürger zum Arzt gegangen seien.

Am Dienstag waren 532 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 8512 Bürgern der Stadt nachgewiesen. Davon sind 7771 (Vortag: 7758) Personen nicht mehr infektiös. Mit 2312 Personen waren gleich viele Personen in Quarantäne wie am Ostermontag. 28 davon wurden im Krankenhaus behandelt.