Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Donnerstag, 1. April) : Inzidenz liegt drei Tage in Folge über 100

Die sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach lag am Donnerstag, 1. April, den dritten Tag in Folge über 100. Foto: dpa/Christian Beutler

Mönchengladbach Den dritten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach über der kritischen Schwelle von 100. Das Gesundheitsamt verzeichnete am Donnerstag, 1. April, mehr als doppelt so viele positive Nachweise wie am Vortag. Die Stadt muss nun handeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit 58 neuen positiven Nachweisen am Donnerstag überschritt die Stadt den dritten Tag in Folge die 100er-Marke der Sieben-Tage-Inzidenz. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 112,2 Mönchengladbacher pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus. Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadt muss nun Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung einzudämmen und hat dafür auch schon ein Konzept. So soll eine Testpflicht erneuten Schließungen vorbeugen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, müssen Bürger etwa für den Besuch der Museen Abteiberg und Schloss Rheydt voraussichtlich ab dem 6. April einen aktuellen negativen Schnelltest vorlegen. Selbsttests seien nicht ausreichend.

Inzwischen machen die Varianten-Fälle mehr als ein Drittel der Neuinfektionen aus, wie Stadtsprecher Dirk Rütten mitteilt. Insgesamt sind seit dem 22. Januar 577 Mutationen unter 1639 positiven Fällen nachgewiesen worden. Das sind 35,2 Prozent. 555 davon entfallen auf die britische Variante, 22 auf die afrikanische.

Insgesamt sind am Donnerstag in Mönchengladbach nach Angaben des Gesundheitsamts 595 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 8366 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Seit dem Vortag sind 35 weitere Personen nicht mehr infektiös, insgesamt also 7562.

Am Donnerstag waren 2210 (Vortag: 2119) Personen in Quarantäne. Etwas weniger als noch am Vortag mussten im Krankenhaus behandelt werden. Diese Zahl sank auf 29. Laut Divi-Intensivregister behandelten die Ärzte der Mönchengladbacher Intensivstationen neun Covid-19-Patienten, sechs davon wurden invasiv beatmet. Frei waren noch zwölf Betten.

(RP/are)