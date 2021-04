Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 7. April) : 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist am Mittwoch weiter gesunken. Zugleich sind mehr Corona-Patienten zur Behandlung im Krankenhaus. Und auch für die Lockerungen gibt es eine neue Regel.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist auch am Mittwoch, 7. April, gesunken. Das Robert-Koch-Institut berechnete 86,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in der Stadt. Das Institut verweist aber weiterhin auf einen Feiertags-Effekt, wodurch die Zahlen möglicherweise verzerrt würden.