Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 24. August) : Wenige Neuinfektionen – Inzidenz bleibt auf hohem Niveau

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 407 Corona-Infektionen bekannt geworden. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Mönchengladbach hat den fünfthöchsten Sieben-Tage-Wert im Bund. Aber nur wenige Covid-19-Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

In Mönchengladbach sind aktuell 692 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der höchste Wert seit Mitte Mai, als die dritte Welle rückläufig war. Der höchste im Frühjahr gemessene Wert lag bei 903 (am 28. April). In der zweiten Welle im Winter 2020 lag das absolute Maximum bei 1223 Infizierten (am 27. Dezember).