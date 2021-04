Corona-Lage in Mönchengladbach (Sonntag, 4. April 2021) : Inzidenz seit Karfreitag leicht gesunken

Mönchengladbach Von Karfreitag bis Sonntagmorgen hat das Mönchengladbacher Gesundheitsamt 78 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Dieser Wert hatte einen leicht positiven Effekt für die Inzidenz.

Trotz der 78 Neuinfektionen ist die Zahl der dem Gesundheitsamt bekannten akut Infizierten in Mönchengladbach zwischen Freitag und Sonntag von 595 auf 578 gesunken. In Quarantäne befinden sich 2265 Personen (Freitag: 2304). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank seit Freitag von 108 auf aktuell 105,4.

Nach Angaben der Stadt wurden am Sonntagmorgen (Stand: 10 Uhr) 28 Mönchengladbacher Covid-Patienten in Krankenhäusern behandelt (Freitag: 29). Laut Divi-Intensivregister wurden in Mönchengladbacher Krankenhäusern 14 erwachsene Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt, sieben davon wurden invasiv beatmet. Von 85 derzeit verfügbaren Intensivbetten in der Stadt waren noch 14 frei.