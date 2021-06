Corona in Mönchengladbach : Inzidenz bei 24,5 und Lockerungen in Sicht

Rutscht die Stadt in Inzidenzstufe zwei, kann die Liegewiese am Volksbad wieder genutzt werden. Foto: Ulrich Zillmann für WFMG

Mönchengladbach Bleibt die Corona-Inzidenz in Mönchengladbach heute unter 50, gibt es nach den Regeln des Landes ab Montag neue Lockerungen etwa im Sport und in Restaurants. Über Maskenpflicht in Innenstädten muss die Stadt entscheiden.