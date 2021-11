Coronazahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 28. November 2021) : Inzidenz am Wochenende nur leicht gestiegen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt registrierte seit Freitag zwar wieder etliche Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bis Sonntagmorgen (28. November) jedoch nur leicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 259,6 am Freitag auf 262,3 am Sonntag (28. November). Im Vergleich zu anderen Kommunen hat sich damit nicht viel verändert: Mönchengladbach liegt weiterhin unter dem NRW-Durchschnitt von 276,4, gut 300 von 412 Städten und Kreisen in Deutschland haben schlechtere Inzidenzen. Am schlimmsten ist die Lage im sächsischen Erzgebirgskreis, wo der Wert die 2000er-Marke knapp überschritten hat.