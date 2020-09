Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Samstag/Sonntag, 26./27. September) : Zwölf positive Nachweise am Wochenende

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Sonntag, 27. September, insgesamt 30 Mönchengladbacher, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es zwölf neue positive Tests seit Freitag.

Am Samstag lag die Zahl der Infizierten noch bei 25, einem weniger als am Freitag. Am Samstag und Sonntag sind jeweils sechs weitere Bürger positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In Quarantäne mussten am Wochenende wieder etwas mehr Menschen als noch am Freitag. Das Gesundheitsamt meldete 411 Personen in häuslicher Isolierung. Drei davon werden im Krankenhaus behandelt.