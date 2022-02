Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 28. Februar 2022) : Zahl der Infizierten in wenigen Tagen halbiert

Die Sieben-Tage-Fallzahl für Mönchengladabch gibt das RKI derzeit mit 773,7 an. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach 215 Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt. Dennoch sinkt die Zahl der akuten Covid-Fälle in Mönchengladbach. Die Werte im Überblick.

1386 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Montag, 28. Februar, mit. Am Sonntag lag der Wert den Angaben nach nach bei 1773, am Freitag bei 2633 und am Donnerstag bei 2735. Heißt: Innerhalb weniger Tage ist die Zahl der akut infizierten Bürger halbiert worden.

Insgesamt sind vergangene Woche im Vergleich zu den Vorwochen verhältnismäßig wenig Neuinfektionen gemeldet wurden. Dadurch überstieg die Zahl der wieder als genesen gemeldeten Bürger jene der neuinfizierten Bürger. Kurzum: Mehr Menschen genesen als andere erkranken.

Ob dieser kurze Trend weiter anhalten wird, ist ungewiss. Am Montag meldet die Stadt den Nachweis von 215 neuen Corona-Fällen. Das sind mehr als in der Vorwoche (169 gemeldete Neuinfektionen am Montag, 21. Februar), aber weniger als noch vor zwei (442) oder drei Wochen (711).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) dennoch wieder an und liegt am Montag bei 773,7 (Vortag: 762,1). Der landesweite Durchschnitt ist derweil rückläufig und wird vom RKI aktuell mit 1076,5 angegeben. Die Bundesinzidenz liegt den Angaben zufolge bei 1238,2. Wichtig: Am Vortag sind keine Daten aus Brandenburg eingegangen, heißt es vom RKI.

Laut Divi-Intensivregister werden derzeit (Stand: Montag, 28. Februar, 12.15 Uhr) zehn Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Kliniken intensivmedizinisch behandelt. Drei davon werden invasiv beatmet. Fünf der 82 Intensivbetten sind frei. Das entspricht 6,1 Prozent. Anzumerken ist aber, dass in ganz NRW noch Kapazitäten verfügbar sind: 13,6 Prozent der Gesamtzahl der Betten (717 von 5270) sind nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate (auch „Hospitalisierungsinzidenz“ genannt) in NRW liegt laut RKI bei 6,32. Der bundesweite Schnitt wird mit 6,08 angegeben. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage ins Krankenhaus eingeliefert (also „hospitalisiert“) wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach insgesamt 40.821 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Davon gelten die Betroffenen in 39.142 Fällen als nicht mehr infektiös. 293 Mönchengladbacher sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Am Wochenende hatte die Stadt zwei neue Todesfälle gemeldet.

(capf)