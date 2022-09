Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 6. September 2022) : Infiziertenzahl auf einem Drei-Monats-Tief

Bundesweit meldet das RKI am Dienstag knapp 50.000 neue Corona-Fälle. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach Über das Wochenende wurden 367 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, die Intensivstationen behandeln weiterhin drei Covid-Patienten. Der Überblick.

1138 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 6. September 2022. So niedrig war der Wert zuletzt vor drei Monaten: Am 3. Juni 2022 wurde dieser mit 1022 beziffert. Er stieg dann aber über das Wochenende auf 1287 und unterlag Schwankungen, zeigte aber vorerst keinen klaren Abwärtstrend.