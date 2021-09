Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Montag, 6. September) : Infizierten-Zahl in Mönchengladbach sinkt weiter

Infizierten-Zahl in Mönchengladbach sinkt weiter

In den vergangenen sieben Tagen sind in Mönchengladbach 373 Corona-Fälle nachgewiesen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Es ist ein leichter Abwärtstrend bei den Corona-Zahlen zu beobachten. Die Quarantäne-Zahlen für Mönchengladbach kann das Gesundheitsamt derzeit allerdings nicht melden. Woran das liegt.

799 Personen sind in Mönchengladbach aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen (Stand: 9 Uhr). Neu nachgewiesen wurden 38 Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 143,6 (Vortag: 131,7). Der Landesschnitt liegt bei 115, der Durchschnitt im Bund bei 84,3.

Was die Stadt Mönchengladbach am Montag nicht melden kann, sind die Quarantäne-Zahlen. „Wegen einer Systemumstellung im Gesundheitsamt können heute keine aktuellen Quarantänezahlen veröffentlicht werden“, heißt es im täglichen Statusbericht. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher, dass derzeit noch nicht alle Fälle in der Software „Sormas“ eingepflegt sind. Das heiße nicht, dass die Personen nicht nachverfolgt und kontaktiert wurden, betont der Sprecher. Es gehe allein um die Übertragung ins System.