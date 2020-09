Corona-Zahlen in Mönchengladbach (Freitag, 25. September) : Zahl der Infizierten sinkt auf 26

In Mönchengladbach ist die Zahl der akuten Corona-Infektionen am Freitag, 25. September, auf 26 gesunken. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mönchengladbach Die Zahl der Mönchengladbacher, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Freitag, 25. September, weiter gesunken. Im Vergleich zum Vortag sind vier Personen weniger betroffen, insgesamt also noch 26.

Auch der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche sinkt weiter. Er liegt am Freitag bei 6,5. Vor einer Woche, am 18. September, hatten sich in dem Zeitraum noch doppelt so viele Menschen angesteckt.