Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 1. September) : Infizierten-Zahl sinkt auf 62

Mönchengladbach 62 Personen sind am Dienstag, 1. September, in Mönchengladbach noch akut mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag sind das acht Fälle weniger. Auch der Sieben-Tage-Wert ist wieder etwas gesunken.

Auch die Zahl der Personen in Quarantäne ist kleiner als am Vortag. Waren am Montag noch 337 Personen abgeschirmt, sind es am Dienstag noch 324. Allerdings ist eine weitere Person ins Krankenhaus gekommen. Dementsprechend werden dort nun drei Corona-Patienten behandelt.