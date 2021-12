Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 10. Dezember 2021) : Die Zahl der Infizierten ist weiter rückläufig

Mönchengladbach Weniger Mönchengladbacher befinden sich in Quarantäne und weniger sind nachweislich infiziert. Einzig auf der Intensivstation ist das Bild unverändert.

112 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Freitag, 10. Dezember (Stand: 8 Uhr) gemeldet. Das sind mehr als an den Vortagen – am Donnerstag waren es 94, am Mittwoch 81 und am Montag und Dienstag jeweils 83. Gleichwohl sinkt die Zahl der akut Infizierten weiter. Aktuell sind nachweislich 1144 Mönchengladbacher an Covid-19 erkrankt (Vortag: 1188). In Quarantäne befinden sich derzeit 1305 Personen. Am Vortag waren es 1354 und vor einer Woche 1531 (am Freitag, 3. Dezember).