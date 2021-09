Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 8. September) : Inzidenz in der Stadt sinkt weiter

Mönchengladbach Innerhalb eines Tages haben sich 58 Menschen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Auf den Intensivstationen der Stadt befinden sich noch immer vier Covid-19-Patienten.

825 Personen in Mönchengladbach sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwochmorgen (Stand: 9 Uhr). Innerhalb eines Tages wurden insgesamt 58 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag (Dienstag, 7. September) waren es nur elf. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt sinkt weiter auf 129,4 (Vortag: 138,3). Der Landesschnitt von NRW liegt bei 109,4, der Durchschnitt im Bund bei 82,7. Die höchste Inzidenz in Deutschland weist weiterhin Leverkusen auf – mit 249,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.