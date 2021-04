Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 13. April 2021) : Sieben-Tage-Inzidenz liegt den dritten Tag über 100

Lediglich sieben Neuinfizierte verzeichnete das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 13. April. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt in Mönchengladbach am Dienstag, 13. April, verzeichnete, ist wieder einstellig. Allerdings liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über 100.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Insgesamt 577 mit dem Coronavirus infizierte Personen hat das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Dienstag, 13. April, verzeichnet. Seit dem Vortag sind laut Mitteilung der Stadt sieben neue positive Nachweise hinzugekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gestiegen. Mit 111,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt dieser Wert nun seit drei Tagen über 100.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 8805 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 8018 (Vortag: 8012) Personen nicht mehr infektiös. 2519 (Vortag: 2410) Personen waren am Dienstag in Quarantäne, davon wurden 43 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister wurden 17 Covid-19-Patienten auf den Mönchengladbacher Intensivstationen behandelt, elf unter invasiver Beatmung. Elf Betten waren noch frei.

(RP)