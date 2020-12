Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 11. Dezember) : Ein weiterer Todesfall und 66 Neuinfektionen

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Freitag, 11. Dezember, 66 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall in einem Altenheim.

Laut Mitteilung der Stadt ist eine weitere Mönchengladbacherin an Covid-19 gestorben. Eine Patientin (Jahrgang 1940) mit Vorerkrankungen verstarb in einem Altenheim. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 87 Personen in Mönchengladbach an oder mit Covid-19 gestorben.