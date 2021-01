Corona-Impfstoff in Mönchengladbach fehlt : Erstimpfungen in Gladbacher Heimen und Kliniken abgesagt

Mönchengladbach In Mönchengladbacher Alten- und Pflegeheimen können bis Ende des Monats keine Erstimpfungen gegen das Coronavirus vorgenommen werden. Etliche Heime und Kliniken sind betroffen. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) kritisiert die schwarz-gelbe Landesregierung deshalb scharf. Die CDU weist die Kritik zurück.

Die Hiobsbotschaft hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben wie andere Kommunen am Dienstagabend per E-Mail vom Landesgesundheitsministerium bekommen. Darin wurde mitgeteilt, dass für den 20. und 21. Januar bereits bestellte Impfstoffe nicht ausgeliefert werden können. Diese waren für Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bestimmt. Bis zum 31. Januar können die Kommunen in NRW demnach nur noch Impfstoff für Zweitimpfungen bestellen. Diese Regelung gilt auch für Krankenhäuser. Dort hatten die Erstimpfungen beim Personal am Montag, 18. Januar, begonnen. Nun können laut Mitteilung des Landesgesundheitsministeriums erst ab dem 1. Februar wieder Erstimpfungen in Altenheimen und Krankenhäusern durchgeführt werden. Das Ministerium begründete seine Entscheidung nach Angaben der Stadt mit Lieferengpässen beim Biontech-Impfstoff.

Der Mönchengladbacher Landtagsabgeordnete Jochen Klenner (CDU) erwiderte Heinrichs: „Ich kann verstehen, wenn Unmut entsteht. Die Verantwortlichen in Stadt, Land und Bund sollten in solchen Situationen jedoch zusammen stehen – ich habe lieber ambitionierte Ziele, die gegebenenfalls auch einmal korrigiert werden müssen. Populistische Kritik hilft in Krisenzeiten wenig – wir alle haben doch gelernt, dass sich die Corona-Pandemie leider nicht an Zeitpläne und Regeln hält, die Politik gerne aufstellt.“ Er unterstütze die Verschiebung des Impfstarts in den Impfzentren: „Die verzögerten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Biontech entstehen, weil der Hersteller die Produktion deutlich erweitern möchte. Am Ende werden wir also mehr Impfstoff zur Verfügung haben und deutlich mehr Mönchengladbacher in einem kürzeren Zeitraum geschützt haben.“