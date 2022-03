Impfkampagne in Mönchengladbach : Vakzin von Novavax ist ein Ladenhüter

Mönchengladbach Die Nachfrage ist so gering, dass vorerst keine neue Lieferungen nötig sind. Außerdem hat die Stadt die Terminbuchungen für Impfungen abgeschaltet. Woran das liegt.

Der Bedarf ist so gering, dass die Stadt erst in drei Fällen Novavax-Impfstoff an andere Anbieter in Mönchengladbach gegeben hat. „Allerdings in überschaubaren Mengen, da auch dort die Nachfrage gering zu sein scheint“, wie der Sprecher mitteilt. Grundsätzlich könnten Ärzte und Krankenhäuser sich an die Impfstelle wenden und Novavax erhalten. Dafür müsse aber ein „realistischer Bedarf“ bestehen. Das Problem: Ein Fläschen Impfstoff enthält zehn Dosen. Diese müssten an einem Tag verabreicht werden. Dass ein solcher Bedarf vorliegen könnte, bezeichnet der Sprecher als „unwahrscheinlich“, da „der Bedarf nicht deutlich größer sein dürfte als in der Impfstelle“.