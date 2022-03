Mehr Platz für Geflüchtete aus Ukraine : Impfstelle der Stadt Mönchengladbach zieht in die Redbox

Das städtische Impfzentrum (hier ein Archivfoto) wird jetzt gänzlich für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Mit dem Umzug kann weiteren Geflüchteten eine Unterkunft geboten werden. Das kommunale Impfangebot wird dabei fortgeführt. Über den Zeitplan und die Öffnungszeiten.

Die „Red Box“ ist der neue Standort für das kommunale Impfangebot. Das meldet die Stadt am Montag. Bisher war die städtische Impfstelle in einer ehemaligen Unterkunft für Geflüchtete untergebracht. Diese Einrichtung soll jetzt vollständig ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgeführt werden. Daher wurde ein neuer Standort gesucht – und gefunden. Ab Donnerstag, 24. März, arbeitet das städtische Impfteam in der Red Box (Am Nordpark 299). Etwa 250 Termine täglich könnten auf den zwei Impfstraßen angeboten werden, teilt ein Stadtsprecher mit. Es gebe aber noch Reserven, um die Kapazität zu erhöhen.

Der letzte Impftag in der alten Bleibe (Am Nordpark 260) wird der Dienstag sein. Am Mittwoch dann bleibt die städtische Impfstelle wegen des Umzugs geschlossen. Und am Donnerstag soll das Angebot am neuen Standort fortgeführt werden. Die Öffnungszeiten sind dann: montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags von 13 bis 20.30 Uhr. Am Freitag, 1. April, ist die Impfstelle geschlossen. Ab dem 2. April wird das Angebot weiter reduziert. Ab dann ist die Impfstelle nur noch mittwochs und freitags, jeweils von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme ist der Karfreitag (15. April), an dem die Einrichtung ebenfalls geschlossen bleibt.

Sozial- und Gesundheitsdezernentin Dörte Schall bedankt sich bei „Red Box“-Betreiber Michael Hilgers, dass er „dem städtischen Impfteam ganz kurzfristig geeignete Räume zur Verfügung stellt“. In der Red Box ist bereits ein Testzentrum angesiedelt, das nach Angaben des Stadtsprechers trotz der Ansiedlung der Impfstelle in seiner ursprünglichen Form bestehen bleiben kann. Das ehemalige Impfangebot im Sparkassenpark besteht nicht mehr.

Kostenpflichtiger Inhalt Die Nachfrage nach Impfungen ist sehr stark gesunken. In der vergangenen Woche (Kalenderwoche 11) wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein (KVNO) nur 1076 Impfungen in Mönchengladbach verabreicht. In den Wochen davor waren es 1930 (KW 10), 1593 (KW 9) und 2746 (KW 8). Zum Vergleich: Der Spitzenwert lag Ende 2021 bei über 25.000 verabreichten Impfungen innerhalb einer Woche. Seit Februar 2022 aber liegt die Zahl konstant unter 5000. Trotz der sinkenden Nachfrage hält die Stadt jedoch daran fest, ein Impfangebot unter eigener Regie beizubehalten, erklärt der Stadtsprecher.

Neben der sinkenden Nachfrage ist der Umzug des Impfzentrums aber vornehmlich dadurch begründet, dass weitere Unterbringungsmöglichkeiten für aus der Ukraine geflüchtete Menschen benötigt werden. Die Hallen im Nordpark waren schon früher als Unterkunft für Geflüchtete und Asylsuchende genutzt worden.

Weil die Kostenpflichtiger Inhalt Kapazitäten in der Krahnendonkhalle erschöpft sind, hat die Stadt bereits vergangene Woche eine Hälfte des Komplexes im Nordpark für Flüchtlinge hergerichtet. Jetzt wird auch die zweite Hälfte reaktiviert, sodass dort Platz für insgesamt 300 Personen sein wird. Am Montag, 21. März, waren nach Angaben des Stadtsprechers 24 Geflüchtete in dem Gebäudekomplex unterbracht.

(capf)