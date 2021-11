Corona in Mönchengladbach : Impfaktionen wieder im Impfzentrum

Seit Oktober ist das Impfzentrum geschlossen. Doch schon ab kommenden Samstag finden dort wieder Impfaktionen statt. (Symbolbild) Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach An den kommenden beiden Samstagen (20. und 27. November) bietet die Stadt wieder Corona-Schutzimpfungen im Impfzentrum am Nordpark an.

Im Mönchengladbacher Impfzentrum wird wieder geimpft: Ab Dezember soll die Einrichtung wieder regulär öffnen. Schon im November aber sollen dort an zwei Tagen Impfaktionen stattfinden. Das teilt die Stadt mit. Jeweils von 11 bis 17 Uhr werden am Samstag, 20. November, und Samstag, 27. November, im städtischen Impfzentrum (Am Nordpark 260) Corona-Schutzimpfungen angeboten. Dafür entfallen die beiden geplanten Impftermine im Minto und im Karstadt-Bau in Rheydt.

Die mobilen Impfaktionen waren zuletzt überlaufen. Bei dem Angebot am vergangenen Samstag (13. November) haben die Impfwilligen teilweise zwei Stunden Schlange stehen müssen. 686 Impfdosen wurden an dem Tag verteilt. Doch eigentlich ist die Örtlichkeit nicht für einen solchen Ansturm ausgelegt.

Das hat auch die Stadt erkannt und steuert jetzt nach:

„Im Impfzentrum können wir die Abläufe für die Bürgerinnen und Bürger deutlich besser organisieren. Lange Wartezeiten und dichtes Gedränge, wie an den vergangenen beiden Samstagen in den Innenstädten, möchten wir den Impfwilligen, aber auch den Menschen, die zum Einkauf in die Shopping-Center kommen, ersparen“, sagt Gesundheitsdezernentin Dörte Schall.

Für die beiden Termine im Impfzentrum ist keine Terminreservierung notwendig. Die Impfung ist für alle ab zwölf Jahren möglich. Wer vorbeikommt, wird gebeten, ein Ausweisdokument und – wenn vorhanden – den Impfpass mitzubringen.

Wie die Stadt weiter mitteilt, bieten die Impfteams auch Booster-Impfungen an. In der Meldung heißt es dazu: „Wer mit einem mRNA Impfstoff geimpft wurde, kann die Auffrischungsimpfung erst sechs Monate nach der zweiten Dosis erhalten. Die ständige Impfkommission empfiehlt die sogenannte Boosterimpfung insbesondere Personen ab 70 Jahren. Menschen mit Vorerkrankungen sollten die Auffrischungsimpfung mit dem behandelnden Arzt abstimmen, da hier besondere Bedarfe in der mobilen Impfstelle bzw. Impfzentrum in den Blick genommen werden können. Bei Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, ist die zusätzliche Impfung frühestens nach vier Wochen möglich.“

Gleichzeitig weist die Stadt noch einmal darauf hin, dass nach dem Willen der Landesregierung die Impfaktionen der Kommunen lediglich eine Ergänzung zum Angebot der niedergelassenen Praxen sein sollen. „Deshalb steht uns deutlich weniger Personal zur Verfügung, als vor der von der Regierung verfügten Schließung des Impfzentrums Ende September“, sagt Schall: „Wir bitten deshalb um Verständnis, dass es unter Umständen wieder zu Wartezeiten kommen kann. Die uns zur Verfügung stehenden hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte tun ihr Bestes.“

Gleichzeitig plant die Stadt, das Impfzentrum ab Dezember wieder zu öffnen. Dann werden weitere Termine zur Verfügung stehen, die nach aktueller Planung über eine Terminsoftware gebucht werden können. Für ältere Bürger wird es spezielle Termine mit einer Unterstützung bei der Terminvergabe geben. Nach den derzeitigen Planungen können so bis Ende des Jahres zusätzlich rund 10.000 Impftermine durch die Stadt Mönchengladbach angeboten werden, heißt es in der Meldung.

(capf)